Anghiari di Natale: domani il ceppo in piazza è il 26 “Anghiari si accende”

Il giorno di Natale si avvicina ed Anghiari si appresta a viverne la magia con i numerosi eventi in programma dal 24 al 26 dicembre. Lo scorso fine settimana è andato in archivio con le iniziative che si sono tenute nel centro storico (il concerto di venerdì alla Chiesa della Propositura, il doppio appuntamento con il video mapping dedicato a Leonardo Da Vinci ed il concerto “Papillon Vintage Band canta Ridolini”) e nella frazione di Ponte alla Piera (la meravigliosa Mostra dei Presepi in una atmosfera ricca di fascino nei pressi dell’antico ponte e l’arrivo di Babbo Natale) che hanno visto la partecipazione di tante persone. Domani, nel giorno della Vigilia, alle 17:30 il tanto atteso momento del “Ceppo in Piazza” con i circa cinquanta BabboNatale che arriveranno in sella alle loro vespe dalla Ruga di San Martino per consegnare libri e palloni a tutti i bambini (evento legato alla nostra tradizione ed organizzato come ogni anno dall’Associazione Pro-Anghiari in collaborazione con il Vespa Club Anghiari e con il Ferraccio Baldaccio Corse). Dalle 18:00 alle 22:00 verrà riproposto il video mapping dedicato a Leonardo nel cinquecentenario dalla sua morte con la proiezione sulle mura antiche, sul campanile, in Piazza Mameli ed in Piazza Baldaccio delle immagini del Genio di Vinci e della Battaglia di Anghiari. Il 26 dicembre, oltre al video mapping, è in programmal’ultimo appuntamento di “Anghiari si accende” con le 1200 candele che illumineranno il centro storico trasformandolo ancora una volta in un vero e proprio “Paese Presepe”. Le luci artificiali verranno spente in due distinti momenti (ognuno di 15 minuti) per lasciare il posto alle suggestive luminarie che regaleranno a tutti i presenti un’atmosfera unica. In questa circostanza (inizio alle 17:00) si terrà inoltre la visita guidata “Neque Lux Sine Umbra”,alla scoperta di Anghiari e della sua storia con i racconti di Eugenio Papini. In questi giorni sarà possibile visitare la mostra al Museo della Battaglia e di Anghiari dal titolo “Arte di Governo e la Battaglia di Anghiari” con le opere di Gallerie degli Uffizi e Museo Horne. Tanti quindi gli eventi che permetteranno di vivere appieno la magia del Natale in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Le varie iniziative sono organizzate dal Comune di Anghiari in collaborazione con l’Associazione Pro-Anghiari, il Centro Commerciale Naturale Le Vie di Anghiari e il Museo della Battaglia e di Anghiari, grazie al sostegno degli sponsor (Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, Busatti, Caffè River, Light Progress) e di Confesercenti.

