Si chiude il progetto dell’Aucc onlus sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Si conclude il progetto E Allora Spogliati dell’Aucc onlus sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 353 persone visitate gratuitamente dai medici dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro onlus.

Il progetto si è svolto a novembre e dicembre nei comuni di Umbertide, Lisciano Niccone, Pietralunga e Montone. Tre dermatologhe si sono alternate in dodici giornate fornendo la mappatura dei nei e visite specialistiche gratuite.

Dei 353 pazienti visitati oltre la metà erano donne con un’età media di 43 anni. Otto anni il paziente più piccolo e ottantaquattro quello più anziano visitato dalle dermatolghe dell’Aucc onlus.

I fattori di rischio per lo sviluppo di tumori della pelle maggiormente riscontrati sono stati il fototipo chiaro (158 pazienti, 53%) e la storia personale di ripetute ustioni solari (100 pazienti).

Nell’11 % dei visitati le ustioni erano associate ad una esposizione solare prolungata, con un numero di ore trascorso all’aperto maggiore di 35 a settimana per 18 anni per cause professionali (braccianti agricoli o lavori nell’edilizia).

In quaranta pazienti si sono riscontrati nevi atipici e nove le lesioni fortemente sospette per melanoma per le quali è stata richiesta una asportazione chirurgica per esame istologico.

Su 56 lesioni, invece, sono stati richiesti esami di approfondimento diagnostico, quali l’epiluminescenza digitale da ripetere a 3 o 6 mesi di distanza, o la microscopia confocale. Al 64,84% dei pazienti è stata consigliata una visita di controllo annuale e al 19,25% (soggetti con pochi nevi e nessun fattore di rischio) un controllo ogni 2-3 anni. Tutti sono stati istruiti sull’importanza dell’autoesame e di una fotoprotezione adeguata.

Il progetto si è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e grazie alla collaborazione di Enti pubblici, associazioni, farmacie e molti volontari.

