Pallavolo serie B/M: Città di Castello attesa dalla difficile trasferta con Ferrara

Ultima trasferta del 2019 per la Job Italia Città di Castello che giocherà domenica 22 dicembre alle ore 18 a Ferrara il match con la 4Torri. Sarà ancora una gara non facile contro una squadra che è appena al di sopra della soglia salvezza. Ed allora ci vorrà il miglior Città di Castello, quello visto a sprazzi in questo girone di andata ed anche a Pontedera sabato scorso per portare via qualche punto. Ma, come sempre da un mese a questa parte, Marco Bartolini dovrà fare a meno di Filippo Fuganti Pedoni e non avrà nemmeno Patrik Valenti, il posto 4 recentemente tesserato dalla società del presidente Amedeo Cancellieri. Insomma, tra qualche influenza ed acciacco, sarà necessario un superlavoro di quelli che scenderanno in campo contro una squadra dalle grandi tradizioni che sta faticando a ritagliarsi uno spazio in questo girone così difficile.

Ferrara che dovrebbe andare in campo con Zambelli in regia e Spagnol opposto, Masotti e Ballerio in posto 4, Bragatto e Smanio centrali, Martello libero.

Il centrale biancorosso Mario Marino presenta così a gara:”Avremo bisogno di dare tutti qualcosa in più per fare risultato: la speranza è che finalmente anche lafortuna giri dalla nostra parte”.

Intanto Mirco Monaldi, secondo allenatore della Job Italia, ha ottenuto la qualifica di preparatore atletico della Pallavolo, a seguito del corso e dell’esame finale sostenuto a Roma nei giorni scorsi.

Così in campo (Ferrara, ore 18, arbitri Luca Porti e Alessia Fabbretti):

KRIFI CAFFE’ 4TORRI FERRARA: Biondi, Ruffo, Morelli, Spagnol, Zambelli, Grazzi, Ballerio, Bertoli (L2), Masotti, Smanio, Bragatto, Ceban, Martello (L). All. Zambelli.

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Marini, Cipriani, Cherubini, Zangarelli, Franceschini, Marino, Cioffi (L), Cesari (L2), Giglio, Camilletti, Celestini, Montacci, Pitocchi. All. Bartolini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...