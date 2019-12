Getta spray urticante all’interno di un bar senza motivo

La mattina del 16 dicembre u.s. all’interno di un noto bar di Città di Castello alcuni avventori hanno avvertito una forte irritazione agli occhi e alla gola realizzando che nel locale si fosse propagato del gas urticante.

Tutti i presenti sono subito usciti all’esterno ed i proprietari del locale hanno allertato i soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i Carabinieri. Dopo che i primi hanno provveduto alla bonifica del locale i Carabinieri sono potuti entrare ed hanno iniziato le indagini per stabilire cosa fosse successo.

Grazie anche all’aiuto delle telecamere presenti all’interno del bar, si è presto giunti alla risoluzione del giallo constatando che un uomo, poi identificato in un 71enne di Città di Castello, nella sala giochi annessa al bar, aveva estratto una bomboletta spargendo il contenuto nell’ambiente.

Nessuna persona è rimasta intossicata o è ricorsa alle cure mediche.

L’uomo, comunque, è stato ugualmente denunciato all’Autorità Giudiziaria dai militari della Stazione di Città di Castello per il reato di getto pericoloso di cose. Sconosciute, al momento, le motivazioni del gesto.

