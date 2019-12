Sansepolcro sempre più al centro delle politiche regionali rivolte alla rigenerazione urbana. C’è anche la città di Piero tra i comuni beneficiari del finanziamento che la Regione Toscana ha stanziato per una serie di progetti dedicati alla riqualificazione di immobili e aree degradate e alla valorizzazione di spazi aperti e di ‘connessioni urbane’.

Complessivamente saranno finanziati 22 interventi in 19 comuni delle aree interne della regione, per un investimento di 6 milioni e 715mila euro. In particolare, al Comune di Sansepolcro andranno 310.400 euro per una riqualificazione che interesserà l’area di via Niccolo’ Aggiunti conosciuta come ‘strada dei musei’, ossia la tratta compresa tra i Giardini di Piero della Francesca e Palazzo Muglioni sede di CasermArcheologica. Grazie a questo nuovo intervento, l’edificio che ospita le attività dell’associazione culturale verrà ufficialmente inserito all’interno del circuito museale cittadino.

“Dare nuova vita al tessuto urbano esistente è una missione importantissima nell’ottica di un rilancio concreto della nostra città – dichiara il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli – Rivolgiamo un ringraziamento alla Regione e in particolare all’assessore Ceccarelli per il sostegno ai nostri progetti di innovazione e facciamo un in bocca al lupo a CasermArcheologica per questo nuovo importante impegno che siamo certi produrrà grandi risultati.”

“Il nostro Comune è riuscito a rientrare tra le 22 proposte finanziate su 58 progetti totali che erano stati presentati – sottolinea Riccardo Marzi, assessore ai Lavori Pubblici – La nostra amministrazione crede fortemente nella Strada dei Musei. Questo nuovo intervento di riqualificazione, di fatto, costituirà uno step fondamentale nel completamento del nostro obiettivo favorendo il completo sviluppo di un’area unica dalle

