Pasllavolo serie B1/F: Co.me.t Città di Castello, con Quarrata vietato sbagliare

Riuscirà la Co.Me.T. Volley Città di Castello a farsi il gradito regalo natalizio del ritorno alla vittoria? Un’esigenza che peraltro si è fatta impellente. Il calendario assegna un’altra partita interna alle biancorosse nel turno prenatalizio, il decimo del campionato di B1, che precede la lunga pausa (si tornerà in campo l’11 gennaio) e che quindi è anche l’ultimo dell’anno solare 2019. Alle 21 di sabato 21 dicembre, ospite del Pala Ioan è il Blu Volley Quarrata, che proprio domenica scorsa, nel derby contro la Bionatura Nottolini Capannori, è riuscito a ottenere il primo successo stagionale, salendo a quota 4 in classifica. La formazione pistoiese rimane sempre ultima, ma con uno spirito rigenerato si appresta ora ad affrontare la trasferta in terra umbra, che – se sfruttata appieno – potrebbe produrre l’aggancio con le tifernati, reduci da quattro stop di fila, nel corso dei quali hanno racimolato un solo punto. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza, insomma. La compagine di Davide Torracchi è rimasta in buona parte invariata: ci sono sempre Giulia Cheli, spesso implacabile sia in attacco (è un posto 2, ma viene impiegata anche alla banda) che in battuta; Eleonora Nesi, passata in posto 2; la centrale Asya Zingoni e il libero Francesca Chiti. Fra i volti nuovi, vi sono quelli di Giulia Martone, centrale proveniente dal Castelfranco di Sotto; di Alessia Breschi in regia e di Chiara Bianchini, schiacciatrice laterale. A Città di Castello, la settimana è stata caratterizzata dall’arrivo di Stefania Liguori, atleta che dovrà aumentare il peso dell’attacco e che fin da subito ha cominciato a lavorare con il giusto piglio. D’altronde, la Co.Me.T. non ha alternative: se maturasse l’ennesimo ko, sarebbe il segnale manifesto di una crisi che deve invece essere risolta per non trasformare l’annata in un autentico calvario. La squadra di Francesco Brighigna ha l’obbligo di liberarsi anche dall’impasse psicologico che la sta attanagliando e quindi trovare il necessario coraggio per venire a capo delle avversarie, lasciandosi alle spalle tutti i problemi con i quali ha dovuto finora combattere e facendo leva anche su un sostegno di pubblico che non può venire meno. Punti interrogativi sulla formazione di partenza, per capire se intanto verrà confermato il 6+1 delle ultime due gare, oppure se nel ruolo di opposto sarà verrà schierata Stefania Liguori, con spostamento alla banda di Caterina Errichiello ed eventuale ballottaggio fra Margherita Lachi e Francesca Mancini; il resto è invariato: Giorgia Vingaretti palleggiatrice, Francesca Borelli e Camilla Sergiampietri al centro e Giada Cesari libero. Una coppia senese designata per la direzione della partita, con primo arbitro Giulio Bolici e secondo arbitro Francesca Mori.

