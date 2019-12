Il 22 dicembre edizione speciale del mercato settimanale, in via Garibaldi appuntamento con “Aspettando il Natale”

I mercati di Umbertide tornano domenica 22 dicembre in una versione tutta natalizia. In piazza Caduti del Lavoro e in via dei Patrioti per tutta la giornata l’appuntamento è con un’edizione speciale del mercato settimanale, mentre in piazza Mazzini e in via Stella si svolgerà un mercatino natalizio a cura degli operatori del Mercato della Terra.

Le iniziative in programma per il 22 dicembre non finiscono qui, visto che per tutto il pomeriggio, a partire dalle ore 15, in via Garibaldi e nel parco delle scuole avrà luogo l’iniziativa tutta dedicata ai più piccoli “Aspettando il Natale” organizzata dall’associazione Sweet Party e patrocinata dal Comune di Umbertide nel corso della quale tutti i partecipanti potranno prendere parte a laboratori, truccabimbi e al “Mercatino dei Bambini”. Inoltre sarà presente Babbo Natale che riceverà le letterine di tutti i bimbi.