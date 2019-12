Sanita’: su liste di attesa, anagrafe sanitaria, Bucci e Arcaleni chiedono la convocazione commissione consiliare servizi alla presenza di Assessore regionale alla sanita’ e del direttore della Asl1

Liste di attesa e anagrafe sanitaria: richiesta di convocazione della Commissione Servizi con audizione Direttore ASL 1 e Direttore Presidio Ospedaliero Città di Castello, Assessore Regionale alla Sanità. E’ quanto chiedono, Emanuela Arcaleni e Vincenzo Bucci, del gruppo consiliare “Castello Cambia” in una nota indirizzata al sindaco, Luciano Bacchetta al Presidente della 3° Commissione Consiliare, Giovanni Procelli, alla giunta comunale e consiglieri comunali. “Come appreso dalle cronache, dai numerosi contatti con i cittadini e da casi e vicende personali, riteniamo che la situazione della sanità in Altotevere sia meritoria di attenzione e di confronto. Una situazione decisamente negativa sta pesantemente condizionando il ricorso alle cure e alle visite mediche specialistiche dei cittadini tifernati – precisano Arcaleni e Bucci – liste di attesa lunghissime, che in alcuni casi superano i 12 mesi, per pressochè ogni tipologia di visita; proposta di visita in presidi ambulatoriali e ospedalieri di tutto il territorio umbro, con un disagio enorme, in particolare per chi a causa dell’età o di altri impedimenti, non è autonomo; nessun rimborso per tale disservizio, legato ai chilometri percorsi ( come avviene in altre Regioni). Tali disservizi mostrano una scelta di politica sanitaria a scapito del servizio pubblico, che appare non in grado di garantire il pieno diritto alla salute dei cittadini che pagano le tasse necessarie a mantenerlo, a completo favore dei privati, convenzionati o meno, verso cui i cittadini vengono sospinti per potersi curare”. “Inoltre- proseguono – ultimo caso ma non meno grave, è di questi giorni la notizia appresa dalle cronache che ben quattro medici di base, che operano principalmente nella zona sud del Comune, termineranno il loro servizio il 31 dicembre.” “Aver appreso questa notizia dai giornali, e non da chi gestisce un servizio tanto importante, rappresenta l’ennesimo schiaffo in faccia ai cittadini, che saranno infatti costretti in massa e contemporaneamente a procedere al cambio del medico, con disagi evitabilissimi se la comunicazione fosse arrivata in tempo e per le vie ufficiali”. “In relazione a tutto ciò – concludono Emanuela Arcaleni e Vincenzo Bucci – si chiede la convocazione urgente della Commissione in oggetto, con audizione dei responsabili dei servizi sanitari, per comprendere le ragioni di tali e tanti disservizi e per un confronto propositivo sulle possibilità di riorganizzazione di un presidio sia ospedaliero che ambulatoriale, che va salvaguardato non tanto a parole, ma nei fatti, perché- lo ricordiamo- la salute è assolutamente il principale diritto di ogni cittadino e il primo che dovrebbe tutelarla è il Sindaco di ogni Comune.”

