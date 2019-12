Volley mercato: ufficiale, Stefania Betti alla Piccini Paolo spa Trestina

Non si ferma neanche per le feste natalizie il costante e positivo lavoro del D.S. Nicola Mattei, che regala a coach Rossi un innesto importante, nonostante la squadra abbia già ottenuto ottimi risultati in questa prima parte di stagione nel debutto nel campionato di serie C femminile: 2° posto in classifica a solo 1 punto dalla prima della classe, con 7 vittorie e solo 2 sconfitte subite (in casa ancora imbattuta).

Si tratta dell’opposto Stefania Betti, atleta duttile che può giocare sia da opposto che da schiacciatore di posto 4; una pedina importante che darà qualità ed esperienza al gruppo della Piccini Paolo Spa.

Nata e cresciuta sportivamente a Sansepolcro, dal 2014 al 2017 la Betti gioca in serie C con il Città di Castello, nella stagione successiva si trasferisce a San Mariano dove vince il campionato e sale in B; dal 2018 al 2019 va al San Giustino Volley in serie B1. Nel 2019 si dedica poi anche al beach volley.

Queste le parole del neo-acquisto bianconero: “Dopo due stagioni molto positive, a settembre avevo deciso di lasciare la pallavolo giocata e dedicarmi solo al beach volley. Nonostante questo, ho risposto molto volentieri alla chiamata della società bianconera e ho deciso di rimettermi in gioco. Nei prossimi mesi dovrò lavorare per ritrovare i necessari meccanismi di gioco e spero di rimettermi a disposizione della squadra prima possibile”. La Betti approda a Trestina oltre che per sua volontà anche per l’ottimo rapporto di collaborazione e amicizia tra il Trestina Volley e la New Volley Borgo Sansepolcro.

In bocca al lupo a Stefania da tutto lo staff dirigenziale della Piccini Paolo Spa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...