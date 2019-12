Piano anticorruzione: si apre la fase partecipativa

In vista dell’adozione del nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) in conformità alle indicazioni del PNA 2019 adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019. Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del sucitato Piano, attraverso forme di consultazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, per elaborare un’efficace strategia anticorruzione, i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del Comune di Città di Castello, sono invitati a formulare eventuali proposte e/o osservazioni al vigente PTPCT. Ciò consentirà al Comune di Città di Castello di tenere conto delle predette osservazioni in sede di predisposizione del 6° aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022. Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti soggetti portatori di interesse, possono avanzare contributi ed osservazioni entro il 18 gennaio 2020, utilizzando il modulo pubblicato in allegato al presente avviso, tramite posta elettronica certificata (PEC), comune.cittadicastello@postacert.umbria.it; mail al Segretario comunale – Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: trasparenza@cittadicastello.gov.it ; anticorruzione@cittadicastello.gov.it; Ufficio Protocollo del Comune – P.zza Gabriotti, n.1 – 06012 Città di Castello (con consegna a mano – a mezzo posta ordinaria – ecc,…).

Mi piace: Mi piace Caricamento...