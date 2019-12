Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, sale l’attesa per il match contro la Sa.Ma. Portomaggiore (FE)

Grande attesa per l’incontro di domenica 22 dicembre ore 18:00 al Palasport di San Giustino, che vedrà impegnate due realtà al vertice del girone D, serie B/M; Sa.Ma. Portomaggiore (FE), squadra ospite, prima in classifica a 25 punti, ed Ermgroup San Giustino (PG), padrona di casa, seconda a 22 punti. Si prevede un pubblico numeroso ed affiatato per incoraggiare i boys bianco azzurri che si troveranno ad affrontare una gara impegnativa contro una Ferrara ancora imbattuta. Entrambe di grande livello, dall’alto spessore tecnico, hanno rispettivamente dei Roster dai nomi importanti. Alla guida di Sa.Ma. Portomaggiore (FE) c’è l’umbro S. Cruciani, una vecchia conoscenza del coach E. Sideri, con il quale ha collaborato. Sicuramente le nove vittorie consecutive sono la prova del grande valore di una squadra che non molla mai, che oltre alla tecnica possiede una grande grinta. Trai giocatori più esperti ci sono Vanini A., nel ruolo di palleggiatore, dal gioco veloce, reduce da quattro promozioni negli ultimi cinque anni; sicuramente metterà a dura prova il muro degli altotiberini. Tosatto L., opposto, veterano della categoria, milita da molti anni in serie B; punto di riferimento per la palla alta di Ferrara. Le due bande, P. Ingrosso e A. Chadtchcyn dimostrano di avere doti fisiche, tecniche e agonistiche importanti. Al centro, una bella batteria, Quarta A. e Ferrari J., entrambi provenienti da campionati in A2 e Reina F., giovane centrale dalle grandi prospettive. Nel ruolo di libero Ferraro D.; anche lui la scorsa stagione ha militato in A2, sfiorando l’impresa promozione due anni fa con Portomaggiore. Roster di tutto rispetto, squadra compatta, ma non da meno è Ermgroup San Giustino che ha preparato la partita di domenica nel minimo dettaglio,c’è grande attesa da parte dello staff, della dirigenza e della squadra che non vede l’ora di scendere in campo e mettersi alla prova, per dimostrare quello che è capace di fare e provare a conquistare, per la prima volta nell’anno, la vetta. Hanno lavorato sodi i nostri boys, allenandosi duramente per tutta la settimana, senza distogliere l’attenzione dall’obbiettivo prefissato: fare bene e riportare a casa il risultato.

Ferrara potrebbe scendere in campo con A. Vanini al palleggio, P. Ingrosso e A. Chadtchcyn in banda, J. Ferrari e A. Quarta al centro, D. Ferraro nel ruolo di libero.

Gli atleti di Ermgroup San Giustino (PG) con il sestetto base: Sitti al palleggio e Puliti opposto, Conti e Valla in banda, Antonazzo e Stoppelli al centro, di Renzo libero.

In vista dell’incontro di domenica R. Valla, schiacciatore di Ermgroup San Giustino, ha lasciato la seguente dichiarazione: “Questa partita, come tutte le altre giocate e quelle che si giocheranno, è una partita decisiva; sarà uno scontro al vertice, ancora più sentito e stimolante. Siamo tutti determinati e pronti a dare il massimo domenica. Metterò tutto nelle mani del Signore”.

Save the date: domenica 22 dicembre ore 18:00, Palasport di San Giustino; vietato mancare!

