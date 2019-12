Domenica 22 Dicembre, il terzo appuntamento con il dicembre Organistico Tifernate “Padre Giorgio Catalani”

Domenica 22 Dicembre, alle ore 17,00, presso il Santuario della Madonna delle Grazie in Città di Castello si svolgerà il terzo ed ultimo appuntamento della XXX edizione del Dicembre Organistico Tifernate “Padre Giorgio Catalani” promosso dalla della Diocesi di Città di Castello e dalla Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”.

La manifestazione è stata seguita da un attento pubblico che ha potuto apprezzare, non solo le qualità dei vari musicisti che si sono esibiti nei vari concerti, ma anche le notevoli potenzialità sonore e timbriche dei diversi strumenti presenti in alcune chiese del centro storico della città ed in particolare l’organo “F.lli Martinelli” (1842) della Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio, l’organo “F.Polinori” (1763) della Chiesa Monumentale di San Francesco e l’organo “Giustozzi-Pinchi” (1951-1981) del Santuario della Madonna delle Grazie.

L’ultimo appuntamento, dal titolo “Veni Emmanuel“, vedrà esibirsi Stefania Cocco (mezzosoprano), accompagnata del M° Lorenzo Antinori (Maestro di Cappella e Organista della Concattedrale di Urbania), in una singolare cornice, quella del Santuario della Madonna delle Grazie, che per la seconda volta dall’inizio della manifestazione è stato inserito nel percorso sonoro 2019 come luogo di ascolto e valorizzazione sia del Santuario che dell’Organo in esso presente.

In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Gaetano Cozzi, Léon Boëllmann, Georg Friedrich Händel e Adolphe Adam

Ingresso libero.

