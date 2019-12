Colonie feline PD Arezzo "il Comune faccia la sua parte"

Prolificano le colonie di gatti in città, salgono le lamentele da parte dei cittadini, ormai infatti il problema sembra tutto sulle spalle di alcune “gattare”, ma spesso si tratta di persone anziane. Di recente c’ è stato anche un problema igenico-sanitario nei pressi della Scuola Pio Borri.Per questo il consigliere Pd Alessandro Caneschi ha presentato un’interrogazione all’assessore all’Ambiente in cui chiede se il Comune abbia provveduto al censimento delle colonie feline presenti in città, se ci siano informazioni sullo stato delle sterilizzazioni effettuate, inoltre di sapere quali sono le risorse economiche impegnate e se siano state effettuate campagne di informazione. “Ma un altro problema – dichiara Caneschi – è quello dei cani randagi, ci risulta infatti che ai cittadini venga chiesto di eseguire autonomamente l’accalappio, condizione senza la quale gli operatori addetti non intervengono e che mette a rischio l’incolumità delle persone”.

