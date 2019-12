Volley mercato: Job Italia Città di Castello ufficiale , dal Sansepolcro arriva Patrik Valenti

IL direttore sportivo della Job Italia Città di Castello Pallavolo di serie B maschile, Antonello Cardellini, ha perfezionato nella giornata di oggi il tesseramento dello schiacciatore Patrik Valenti, in forza fino a ieri alla New Volley Borgo Sansepolcro di serie C. IL giocatore arriva in maglia biancorossa nell’ottica anche di una collaborazione fra le due società limitrofe. Patrik Valenti è nato il 12 luglio del 1992 ed ha sempre militato in squadre dell’Alta Valle del Tevere in serie C, ultima delle quali da qualche anno proprio il Sansepolcro. Specialista della seconda linea sarà un valido rinforzo nel reparto degli attaccanti di posto quattro per la formazione di Marco Bartolini dalla prima gara di gennaio in quanto non sarà disponibile per impegni precedentemente assunti per la trasferta di domenica a Ferrara:”Spero di rendermi utile alla squadra intanto negli allenamenti e poi anche nelle partite. E’ la prima volta per me in serie B, mi metto al servizio della squadra che sta lavorando con grande impegno per superare i momenti di difficoltà. I miei fondamentali preferiti sono quelli di seconda linea ma ritengo di poter essere utile anche in attacco, specialmente con la pipe”.

