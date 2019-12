Trenta bambini “suonano” il Natale al San Donato

Trenta bambini si esibiranno in un suggestivo concerto natalizio all’auditorium del San Donato di Arezzo. L’evento, organizzato per i pazienti dell’Oncologia, in realtà sarà aperto a tutti ed è in programma venerdì prossimo 20 dicembre alle ore 17.

I bambini appartengono alla Scuola di Musica “AreaMondo Music & English di Arezzo”, sotto la direzione artistica di Arianna Malatesti e con la partecipazione della “Tribù dei nasi rossi”.

“Sono anche una paziente oncologica – spiega Arianna – e mi sono ritrovata ad affrontare una delle sfide che ultimamente colpisce moltissime donne: un carcinoma infiltrante. Ma questo non ha spento l’entusiasmo per ciò che faccio. Anzi, con questo concerto, dove i protagonisti saranno i bambini con la loro gioia ed energia, vogliamo augurare un felice Natale a tutto l’ospedale San Donato, ai pazienti e in particolare al reparto oncologico e ai suoi pazienti. Ma speriamo che anche i cittadini vengano ad assistere”.

“Ci fa piacere ospitare un concerto con i bambini, che rendono l’attesa del Natale ancora più bella – conclude Massimo Gialli, direttore dell’ospedale – Un’occasione di serenità e di aggregazione all’interno del San Donato. Il nostro presidio non è nuovo a iniziative di questo tipo”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...