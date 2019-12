Sport giovanile: dopo due anni di lavoro nasce ufficialmente il progetto di Pallavolo a Badia Tedalda

Dopo due anni di lavoro nasce ufficialmente il progetto di Pallavolo a Badia Tedalda, paese situato a 25 chilometri da Sansepolcro al confine Tosco Emiliano lungo la direttrice Marecchiese che porta dalla cittadina Biturgense al mare.

Progetto nato tre anni fa’ dalla volonta’ di alcuni genitori, che hanno individuato l’esigenza di un’alternativa alla scuola, dopo che anche il calcio ha chiuso i battenti.

Iniziativa poi inaugurata con un Open Day la passata stagione, che ha visto ritrovarsi in palestra ben 21 bambini dai 6 agli 11 anni, di cui i 18 iscritti hanno potuto partecipare al Circuito i VolleyS3 Valtiberino, coinvolgendo tutti i genitori che hanno condivisi con i figli questa bellissima esperienza.

Esperienza che si ripete anche i questa stagione, 19 i bambini iscritti, ma con la novita’ che questa volta la Pallavolo Di Badia Tedalda, ha un logo proprio, il Lupo che rappresenta il comprensorio montano de ” L’Alpe della Luna ” e i colori, giallo rossi del gonfalone cittadino, e anche se saremo appoggiati sempre ad una societa’ Valtiberina per i tesseramenti, la nostra piccola realta’ si avvale di un’organizzazione autonoma, che coinvolge uno dei genitori, promotori del progetto e due tecnici d’eccezione: Sara Del Corto e Giunti Valerio,quest’ultimo presente dal giorno dell’ openday di due anni fa.

Coach Giunti – “Siamo felici di poter dire che la Pallavolo Badia Tedalda e’ diventata realta’, un grazie doveroso va a Davide Paolucci, che ha voluto fortemente che io lo affiancassi in questa bellissima avventura di cui vado particolarmente fiero. In questa stagione ci sono 19 bambini presenti, all’unico allenamento settimanale di un ora e mezzo. Un bambino in piu’ rispetto alla passata stagione, quindi un trend positivo. Purtroppo pero’, visto le difficoltà logistiche per gli spostamenti, l’attivita’ si ferma alla partecipazione al Circuito di Volley S3 organizzato dalle societa’ Valtiberine, ma questo non ci ha mai scoraggiato anche a insegnare la pallavolo ” vera” e ora, con l’appoggio tecnico di Sara Del Corto,possiamo ampliare anche l’offerta motoria. Intanto ci godiamo il lavoro fatto fin qui, e un grazie doveroso a chi ci a permesso di realizzarlo, all’amministrazione Comunale di Badia Tedalda, Ai nostri partner, ai genitori e sopratutto ai veri protagonisti, i nostri bellissimi e bravissimi bambini”.

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook e quella Instagram e a seguirci durante questa bellissima stagione della Pallavolo Badia Tedalda.

