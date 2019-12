Sansepolcro, il 24 dicembre l’iniziativa benefica “Un dono sotto l’albero; uniti si può!”

In arrivo nella città di Piero una vigilia di Natale all’insegna della solidarietà. Il Comune di Sansepolcro, assieme alle associazioni del territorio, invita la popolazione ad aderire all’evento “Un dono sotto l’albero; uniti si può!”.

L’iniziativa, in programma martedì 24 dicembre alle ore 16:00 di fronte all’albero in Piazza Torre di Berta, vedrà la raccolta di viveri e beni di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose in occasione delle festività attraverso la Caritas.

L’obiettivo è quello di rendere queste giornate un momento di gioia per tutti: l’amministrazione comunale auspica pertanto la massima partecipazione da parte dei cittadini del Borgo. La magia del Natale avviene solo se ognuno di noi si dona all’altro con umiltà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...