Protezione civile: installate le tabelle delle aree di attesa

Sono state installate le 62 tabelle che identificano le aree di attesa di Protezione civile di Città di Castello. Questa dotazione era l’azione conclusiva del secondo volume del Piano di Protezione civile che comprende tutte le informazioni utili in caso di emergenza e le infrastrutture su cui si basano. “La localizzazione delle Aree di Attesa di protezione civile fondamentale” spiega l’assessore tifernate alla Protezione civile Luciana Bassini “perché indica i luoghi sicuri dove la popolazione in caso di evento sismico si reca attraverso un percorso possibilmente pedonale in attesa dell’arrivo delle Squadre di Soccorso che provvedono a censire la popolazione evacuata, luoghi dove fornire e ricevere le prime informazioni sull’evento e gli effetti che si sono determinati sul territorio e distribuire i primi generi di conforto in attesa dell’allestimento delle Aree e Centri di Assistenza. Questi luoghi devono essere noti, tutti devono sapere che ci sono e dove sono. Per questo insieme alle associazioni di volontariato di Protezione civile facciamo e faremo incontri nelle scuole. Confidiamo molto nei giovani come facilitatori nel diffondere la cultura della prevenzione e dell’autotutela nelle emergenze”. Le Aree di Attesa di protezione civile, segnalate anche grazie al contributo di SOGEPU, possono essere identificate anche attraverso la lettura di un QR_Code delle informazioni in merito al Bacino di Utenza (cioè la zona di territorio servita) e all’anagrafica delle Vie e dei Vocaboli ricompresi. Inoltre è in corso la calendarizzazione degli incontri da organizzare con la popolazione nei quali saranno fornite tutte le informazioni utili del caso e distribuiti gli opuscoli già realizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con ANCI Umbria PRO-CIV, stampati con il contributo di Tecniconsul. L’opuscolo multi rischio è presentato proprio in queste settimane nelle scuole. Si intitola “E se capitasse anche a me – Buone pratiche di protezione civile” e contiene indicazioni, suggerimenti e modalità comportamentali nel caso di calamità. “Stiamo progredendo nel programma che si è dato l’Amministrazione Comunale. Avvieremo una campagna d’informazione alla popolazione da attuare attraverso incontri dedicati in occasione dei quali distribuire degli opuscoli contenenti indicazioni generiche in merito ai rischi presenti sul territorio e alle modalità di affrontarli nonché indicazioni specifiche per il nostro territorio comunale. Terminata la redazione del secondo volume, abbiamo già definito il terzo, nel quale si illustra il Sistema di protezione civile operativo, e dovremmo impegnarci sul quarto che riguarda la pianificazione del rischio, con un aggiornamento dei contenuti di quello sismico ed idraulico”.

