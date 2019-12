Pallavolo serie B/M: ERM Group San Giustino, c’è voglia di confermarsi, anche nell’ultima gara della stagione

Ermgroup San Giustino (PG) vola al secondo posto nella classifica di serie B/M girone D, dopo aver vinto il terzo derby di stagione 3-0 contro Promovideo Striketeam Monteluce (PG).

Vittoria fondamentale per i boys altotiberini per accorciare le distanze dalla capolista Sa.Ma. Portomaggiore (FE) che nell’anticipo di sabato 14 dicembre ha piegato Arno Volley 1967 (PI), riportando un risultato pieno 3-0. Quella che domenica attenderà gli atleti di Ermgroup San Giustino è una sfida al vertice, probabilmente tra le più importanti e adrenaliniche della stagione, trovandosi proprio ad ospitare Ferrara, che fino ad ora ha mantenuto il primato di squadra imbattuta. Questi giorni che precendono l’incontro è importante mantenere la calma e la concentrazione, andare ad affinare la tecnica e lavorare sugli errori per perfezionare i meccanismi di gioco. Non sarà di certo uno scontro facile, ma i boys hanno sicuramente a favore le mura domestiche e il calore dei tifosi che come sempre numerosissimi, supporteranno i ragazzi al palazzetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...