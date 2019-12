Marchetti(Lega) sui trasporti: “Presto un tavolo tra associazioni e comitati altotiberini con l’Assessore regionale Melasecche”

Un tavolo tecnico in Regione con tutti i comitati e le associazioni altotiberine che da anni si occupano di trasporti. E’ questa la richiesta che l’On. Riccardo Augusto Marchetti lancia al neo Assessore Enrico Melasecche. “La proposta – spiega il parlamentare leghista – nasce dall’esigenza di ascolto dei territori, per anni abbandonanti a se stessi, da una politica di palazzo tipica del Pd. Dal 27 Ottobre l’Umbria ha voltato pagina e vira verso il cambiamento partendo proprio dal settore dei trasporti e delle infrastrutture che, di per sé, rappresenta l’emblema del fallimento della Giunta Marini: da lì vogliamo ripartire con concretezza e responsabilità. Non a caso la Presidente Tesei ha già incontrato il Dott. Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rfi, con il quale ha avviato un percorso che lo porterà presto in Umbria. Ed è proprio in vista di quell’importante confronto che propongo all’Assessore Melasecche un tavolo tecnico con le principali associazioni e comitati altotiberini che, da anni, seguono da vicino la complessa questione dei trasporti e delle infrastrutture. L’incontro potrebbe essere, per l’Assessore il punto di partenza per tessere una rete sinergica con realtà importanti del nostro comprensorio ed avere così un canale diretto con i cittadini , per le associazioni, invece, potrebbe essere una buona occasione dopo anni di silenzi assordanti, per portare nelle sedi Istituzionali le proprie istanze ed esigenze con l’auspicio di vederle rese note anche durante l’incontro con i delegati di Rfi. Certo – conclude Marchetti – che l’Assessore Melasecche, vista la sensibilità al tema più volte dimostrata, possa accettare la mia proposta”

