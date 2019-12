Legge di bilancio: TAMAT Ngo “venuti meno gli impegni sulle risorse alla cooperazione internazionale”

“Siamo alle solite. Apprendiamo con grande amarezza che nella legge di Bilancio 2020 le risorse economiche necessarie al rilancio della cooperazione italiana allo sviluppo restano sostanzialmente insufficienti e inadeguate. Peggio. Nonostante le rappresentanze delle Organizzazioni Non Governative italiane abbiano tentato di rendere consapevoli le istituzioni della gravità della situazione, il rapporto fra Aiuto Pubblico allo Sviluppo e ricchezza nazionale sarà verosimilmente inferiore allo 0,25%, ben al di sotto l’obiettivo dello 0,70% da raggiungere entro il 2030. Il quadro è davvero pesante. Per questo anche dalla nostra regione, così come hanno giustamente fatto AOI, CINI e Link2007 a livello nazionale, chiediamo un’immediata inversione di rotta per rilanciare il ruolo del nostro paese rispetto alla cooperazione internazionale.”

