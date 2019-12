Umbertide: aggiudicata la gestione del verde pubblico

Il Comune di Umbertide informa che la gestione del verde pubblico nel territorio comunale per i prossimi tre anni, a seguito di gara aperta, è stata aggiudicata a favore del concorrente “Il Poliedro” soc. coop. sociale. Il capitolato di gara dettaglia gli interventi che il gestore deve mettere in atto per garantire una corretta gestione del verde pubblico, come ad esempio lo sfalcio dell’erba nei parchi urbani, taglio infestanti lungo i marciapiedi, pulizia dopo le operazioni di taglio. Nell’offerta del gestore sono presenti 5000 mq di verde in più da gestire, per far fronte a piccole aree verdi esistenti nel territorio, oltre alla verifica della stabilità delle alberature dei viali cittadini (per circa 60 alberi) e la pulizia dei parchi fluviali dei torrenti Reggia e Rio. Inoltre il servizio comprende la pulizia e la manutenzione di tutti i parchi delle scuole di Umbertide. “Luoghi come i parchi pubblici e le aree verdi della scuole devono essere sfruttati al meglio da tutti coloro che ogni giorno ne usufruiscono – afferma l’assessore all’Ambiente, Francesco Cenciarini – Quello che è stato affidato un servizio essenziale per tutta la nostra comunità perché la manutenzione del verde pubblico rappresenta una azione fondamentale per qualsiasi amministrazione”.

