Lignani (FD'I) "Il progetto di fusione tra Polisport e Sogepu è naufragato; una situazione colpevolmente taciuta al Consiglio comunale con nubi all'orizzonte per la cassaforte del Comune"

“Un futuro poco chiaro per le principali partecipate tifernati con preoccupanti risvolti sulla capacità di espansione di So.Ge.Pu. e sui livelli occupazionali. E’ grave che tutto ciò sia emerso in una seduta di Commissione dedicata, come da prassi normativa di fine anno, allo stato delle partecipazioni pubbliche del Comune e sia stato taciuto in sede di sindacato ispettivo lo scorso mese di novembre nell’Aula consiliare. Non solo lo stato di avanzamento del programma di consiliatura che prevedeva la fusione tra le due principali partecipate segna pesantemente il passo, anzi è stato a chiare lettere dichiarato improcedibile, ma è stato detto a chiare lettere che il programma era già cambiato da tempo per evidenti criticità sopravvenute. Molto grave che tutto questo sia stato detto da un dirigente e non da un organo politico e gravissimo che questo sia stato taciuto. Non scandalizza che l’Amministrazione abbia preso atto che la fusione sarebbe stata una palla al piede per So.Ge.Pu. , cosa tra l’altro detta da tempo dall’opposizione, ma che sia stato presentato un progetto alternativo che prevedeva la cessione del ramo di azienda di Polisport, lasciando la Società di fatto come una bad company nelle mani del Comune, mettendo i servizi sul mercato . Il tutto poi arenatosi perché la messa in discussione della gara d’ambito per la sentenza del TAR bloccava la possibilità per So.Ge.Pu. di partecipare con un’offerta alla cessione del ramo d’azienda. Un complicato gioco che però ha una sintesi evidente e apertamente dichiarata dal dirigente incaricato: la mancata certezza sulla gara ha messo in difficoltà So.Ge.Pu. cosa taciuta e negata dal Sindaco in Consiglio comunale in risposta alle interpellanze di FdI e di Castello Cambia. A questo punto è doveroso un chiarimento sui livelli occupazionali e sapere se e quanti contratti in scadenza al 31 dicembre saranno effettivamente rinnovati. All’uopo sarà presentata un’interrogazione a risposta scritta.”

