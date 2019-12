Laboratori permanenti: giovedì 19 dicembre incontro tra le compagnie Diesis Teatrango, Chille de la Balanza e Laboratori Permanenti

Il 19 dicembre alle 18:30, al Teatro Alla Misericordia di Sansepolcro si terrà un interessante incontro tra le compagnie Diesis Teatrango, Chille de la Balanza eLaboratori Permanenti, in un dialogo con il personale del Centro di Igiene Mentale e gli operatori della Azienda USL Toscana Sud Est di Sansepolcro, tra questi il Professor Raffaele Pasquini e Vania Raspini.

L’incontro verterà sull’importanza delle attività teatrali come valore di

coinvolgimento psico-sociale, che è una delle linee guida della Scuola Comunale di Teatro di Sansepolcro.

Nella stessa giornata alle ore 21:00 la compagnia Diesis Teatrango di Bucine,

mette in scena lo spettacolo «Il Popolo Perfetto». Un teatro sociale, di ricerca e sperimentazione, un viaggio che parte dal proprio corpo e dalla propria fisicità per esplorare ed aprirsi a linguaggi artistici per generare valore di un’intimità sociale.

Venerdì 20 dicembre alle 21:00 al Teatro Alla Misericordia ci sarà NERO DI

SEPPIA, presentazione dei testi nati dal laboratorio annuale di scrittura scenica e di drammaturgia della Scuola Comunale di Teatro. Gino Quieti ed Elisa del Fabbro presenteranno i testi nati nel corso del 2019.

A conclusione, Erica Italiani, allieva nel 2018, presenterà il suo primo libro di racconti e poesie «Schegge di legno bucoso».



