Giovedì 19 dicembre, ultima seduta dell'anno, per il parlamentino tifernate

Ultima riunione prima della pausa natalizia per il consiglio comunale di Città di Castello che giovedì 16 dicembre 2019 è convocato alle 16.00 per le interrogazioni ed interpellanze ed alle 17.00 per adempimenti finanziari e l’esame di alcune proposte. Nella prima parte all’ordine del giorno è stata inserita l’interrogazione del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci sulla strada 106 tra Baucca e Montemaggiore, un’interrogazione del consigliere del PSI Luigi Bartolini sulla creazione di una pista di skat park presso il centro commerciale Le Fonti. Quindi due interpellanze: del capogruppo della Lega Marco Castellari su “Sintomatologie emerse dall’analisi del contesto socio economico nella programmazione delle attività commerciali” e del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Lignani Marchesani sul presepe. Nella seconda parte si parlerà di una variazione di cassa e di un prelievo dal fondo di riserva, si procederà alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (vedi agenzia successiva, ndr), alla definizione degli indirizzi strategici di prevenzione della corruzione nell’ambito del piano anticorruzione 2019, alla convenzione della gestione in forma associata della centrale di committenza per l’approvazione del nuovo schema. Quindi la declassificazione di un tratto di strada vicinale in località Ca’Valli e la classificazione di un tratto alternativo, l’ordine del giorno avente come oggetto “Contro i muri della vergogna” e quello del gruppo Castello Cambia contro l’odio ed il razzismo. In un ordine del giorno suppletivo è stata inserita anche l’adesione al Patto dei sindaci per il clima. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming nel canale you tube del consiglio comunale di Città di Castello.

