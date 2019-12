All'Istituto Prosperius Tiberino si inaugura la nuova centrale tecnologica di trigenerazione

E’ fissata per giovedì 19 dicembre alle ore 11.30 l’inaugurazione della rinnovata centrale tecnologica di trigenerazione dell’Isituto Prosperius Tiberino. Al taglio del nastro prenderanno parte il presidente dell’Isituto, Giuseppe Barberi, il sindaco di Umbertide, Luca Carizia e Roberto Fanini, direttore commerciale di CogenLab, l’azienda che ha effettuato gli interventi di rinnovamento della centrale. Le nuova centrale tecnologica di trigenerazione consente già da oggi di produrre energia elettrica, acqua calda e condizionamento per tutta la struttura e per altri importanti edifici come l’ospedale cittadino, la scuola primaria “Giuseppe Di Vittorio” e la parrocchia di Santa Maria della Pietà. “La sfida intrapresa dall’Istituto Prosperius Tiberino – afferma il presidente Barberi – è quella di riuscire a coniugare l’innovazione tecnologica e il costante aumento della domanda, dovuto all’invecchiamento della popolazione, a risorse economiche sempre più limitate. Uno strumento utile per alleggerire le aziende sanitarie dall’onere gravoso della gestione dell’energia e degli impianti tecnologici, liberando tempo e liquidità da reinvestire nelle attività proprie della struttura, è il Contratto di rendimento energetico. Tale accordo, stretto dall’Istituto Prosperius Tiberino con CogenLab, consente di crescere in un’ottica di miglioramento continuo, perché permette di fornire un servizio eccellente, adeguato ed evoluto, investendo in ricerca e sviluppo, offrendo standard di comfort sempre elevati. L’Istituto sta cercando di coniugare l’eccellenza nella riabilitazione, il rispetto per l’ambiente e l’efficientamento energetico per offrire un migliore servizio ai pazienti umbri e di tutta Italia che vengono ospitati al suo interno. In questa prospettiva nel corso dell’evento del 19 dicembre sarà presentato anche il progetto “plastic free” di futura implementazione. L’Istituto Prosperius Tiberino si doterà infatti di due fontanelle per l’acqua naturale, gasata e refrigerata che verrà gratuitamente distribuita a tutti i pazienti e al personale. L’occasione sarà propizia anche per illustrare il lavoro svolto dall’Istituto nel corso del 2019”.

