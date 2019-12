Tutto pronto per il primo Natale alla Carducci, tutte le iniziative

Primo Natale per la biblioteca Carducci nella nuova sede di Palazzo Vitelli a San Giacomo.Per l’occasione è stato allestito il tradizionale albero, addobbato con decorazioni personalizzate. L’allestimento è visitabile nella ex cappellina al primo piano. La sala denominata “L’ora del racconto”, è illuminata in modo caldo e accogliente grazie all’impianto che permette di variare il colore della luce emessa dalle lampade. Per l’occasione è stata allestita anche una piccola selezione di libri per bambini a tema natalizio e domenica 22 dicembre alle ore 17 si terrà l’appuntamento “Ad ascoltar le storie…” letture ad alta voce per bambine e bambini.

