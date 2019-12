Pallavolo: successo per la festa degli auguri di Natale del Città di Castello

Grande partecipazione di atleti e simpatizzanti alla “”Festa della pallavolo biancorossa e Auguri di Natale 2019””; anche questa edizione è stato un successo, circa 400 presenze in una conviviale nel segno della felicità e buona cucina. Alla serata hanno partecipato tutti gli atleti del Città di Castello pallavolo sia femminile che maschile e del volley Città di Castello, i loro allenatori e dirigenti, autorità federali, esponenti delle istituzioni, sponsor e tanti genitori/tifosi. Il sindaco Bacchetta ha portato i propri saluti seguito dall’assessore Massetti, i presidenti Cancellieri, Brozzi e Caselli hanno rivolto parole di gratitudine verso tutti i partecipanti ed esternato i propri auguri; i presidenti della Fipav regionale Lomurno e provinciale Tardioli nel loro discorso hanno riconosciuto l’importanza e la qualità del movimento pallavolistico tifernate nel contesto generale del volley; per il CONI è intervenuto il presidente gen. Ignozza con parole di incitamento per proseguire su questa strada di sviluppo del volley e dei valori dello sport; Simone Santi, esponente di riferimento del Coni in Altotevere ed arbitro internazionale ha portato il saluto della classe arbitrale mentre il presidente di Polisport Nardoni ringraziando tutti per il grande attaccamento al movimento pallavolistico ha ribadito l’importanza delle strutture sportive per portare avanti un’attività serie, valida e ben organizzata. Immancabile l’intervento del presidentissimo del movimento biancorosso, Arveno Joan, che vero amante di questo sport ha fatto notare che tutte queste persone presenti non sono intervenute per caso ma perché a Città di Castello “”” c’è tanta voglia di pallavolo”””, a tutti i livelli, e proprio in questa direzione bisognerà lavorare con delle direttive giuste, logiche e di massima collaborazione; le difficoltà sono tante, l’impegno è gravoso ed importante ma con passione, voglia di fare e di tornare ad emergere l’obiettivo si potrà raggiungere. La serata tra una portata e l’altra è scorsa via velocemente con interviste e scambi di battute con i vari intervenuti di ogni squadra; bella la coreografia con i tavoli delle varie squadre ornati da tante stelle di natale, ben rappresentati e con i colori biancorossi in totale evidenza; si è provveduto ad estrarre alcuni premi tra cui bisogna ricordare la maglia ufficiale del Città di Castello di Superlega/serie A1 dell’ultimo anno disputato, con il logo di “BURRI CENTENARIO” che è stata esposta al museo GUGGENHEIM di New York insieme ai quadri del maestro tifernate e la maglia ufficiale della nazionale femminile di pallavolo. Sempre nel corso della serata sono stati premiati con un pacco dono tutti i circa 30 allenatori e addetti ai lavori; stesso pacco dono sarà consegnato a tutti gli atleti delle prime squadre del movimento, B1 femminile, B maschile e C femminile. A chiusura della serata e per la festa dei bambini c’è stato l’arrivo di Babbo Natale che sceso dalla sua slitta con sacchi enormi pieni di regali ha deliziato tutti con un bel dono e un augurio di un sereno e felice Natale 2019.

Alla fine stanchi ma contenti ed orgogliosi di poter far parte di questo movimento, abbiamo spento le luci sulla serata ma non prima di voler augurare a tutti i nostri più sentiti Auguri di un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

