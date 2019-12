Pallavolo serie C/F: rullo Piccini 3 a 0 anche all’Ellera volley

Nemmeno l’Ellera Volley riesce ad espugnare il “fortino” di Trestina dove, nel campionato di serie C femminile, la Piccini Paolo Spa ottiene un’altra importante vittoria e rimane aggrappata al Trasimeno che guida ancora la classifica con un solo punto di vantaggio. Nell’avvio di primo set le attaccanti bianconere trovano sempre i giusti varchi grazie alla regia perfetta di Bragetta; nonostante le buone difese delle perugine, nel contrattacco Trestina è più determinata (10-8). L’Ellera tira fuori le unghie e comincia a prendere le misure a muro (11-11), ma Sassi e Monti forzano la battuta e la distanza aumenta (16-12). Due bombe di Giunti chiudono con tranquillità il primo parziale (25-14). Nel secondo frangente c’è più equilibro fino all’8 pari, si vedono belle giocate da entrambe le parti, le ospiti provano ad allungare la Piccini tenta di rimanere aggrappata col servizio di Bragetta (14-15). Monti ingrana la quinta e la situazione si ribalta: 19 a 17. Rinaldi sostituisce Martinelli, il gap rimane sempre lo stesso (21-19) poi due muri a punto aumentano il distacco e due battute sbagliate delle perugine regalano il set (25-21). Rinaldi rimane in campo a posto due, l’Ellera entra in campo più concentrata e vuole riaprire i conti: 5 a 2 che in un batter d’occhio diventa 9 a 4, grazie anche ad un calo delle trestinesi, soprattutto in ricezione. Anche il fondamentale dell’attacco comincia a soffrire e sull’onda dell’entusiasmo le ospiti allungano il gap (9-15). La Piccini prova a rimanere aggrappata all’Ellera Volley: Polenzani da un po’ di respiro a Bragetta, il cambio porta buoni frutti e la distanza si riduce (17-21). Due mani e fuori riportano le ospiti avanti, Polenzani trova un ace e adesso solo un punto divide le due squadre (22-23). Due errori delle ospiti danno il primo set point alla Piccini ma le perugine ancora non mollano (25-25). Al secondo tentativo però Trestina non fallisce ed è ancora super Monti (21 punti per lei), che chiude set e partita (27-25). Sabato 21 dicembre la Piccini Paolo dovrà affrontare la difficile trasferta di Marsciano, nell’ultima giornata del 2019. PICCINI PAOLO spa – ELLERA VOLLEY 3-0: 25-14, 25-21, 27-25. PICCINI PAOLO SPA: Monti 21, Giunti 13, Cerbella 7, Martinelli 4, Bragetta 3, Sassi 2, Rinaldi 1, Paradisi 1, Polenzani 1, Fabbri (l), Volpi (l) N.E.: Gambino, Guerri.

