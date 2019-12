Fondazione cassa di risparmio di Citta’ di Castello – il direttore regionale Toscana e umbria di banca Intesa, Luca Severini visita mostra presepi

Il ” presepe continuum ” allestito a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio nell’ambito della xx edizione della mostra internazionale di arte presepiale di Città di Castello che, come il titolo suggerisce, sottolinea la continuità della tradizionale forma del presepe napoletano con l’antichità classica, sta raccogliendo ampio consenso fra i numerosi visitatori. Sabato 14 dicembre anche il dott. Luca Severini, direttore regionale Toscana e Umbria di INTESA SANPAOLO, venuto a conoscenza dell’evento a Palazzo Vitelli, di ritorno a Firenze da Assisi dopo il concerto di Natale sponsorizzato dalla banca nel corso del quale e’ stata consegnata la lampada della pace al Presidente Mattarella, ha voluto visitare il presepe. Accompagnato dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello Fabio Nisi, che ha illustrato le caratteristiche dell’opera realizzata dall’associazione presepistica napoletana attraverso il confronto fra i reperti archeologici provenienti dagli scavi di Pompei ed Ercolano, conservati nel museo archeologico nazionale di Napoli, e le scenografie e i personaggi del presepe, si e’ poi anche recato presso le sedi espositive della basilica inferiore della cattedrale e della chiesa di Sant’Apollinare. Al termine della visita si e’ complimentato per il livello della manifestazione e per la cura del catalogo e delle didascalie, compreso l’opuscolo illustrativo, dedicate al presepe continuum.

Mi piace: Mi piace Caricamento...