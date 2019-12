CANTI DI NATALE : gli alunni della Scuola media Alighieri-Pascoli di Città di Castello e gli “Amici del Cuore” per un festoso benvenuto al Natale

“Gli Amici del Cuore” e la Scuola Media Alighieri –Pascoli saranno protagonisti ne “In Centro è meglio”, una serie di manifestazioni volute dal Consorzio Pro Centro di Città di Castello con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Si ripete, infatti, anche quest’anno l’esibizione degli alunni della scuola tifernate che insieme all’Associazione Cardiopatici Alta Valle del Tevere augureranno buone feste alla cittadinanza. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, si terrà sabato 21 Dicembre. E’ stata resa possibile grazie alla disponibilità del preside della Scuola Media tifernate, prof. Filippo Pettinari e della prof.ssa Anna Marini che ha tenuto i contatti Scuola- Direttivo dell’Associazione Cardiopatici. L’appuntamento è per le ore 10,30 davanti alla sede de “Gli Amici del Cuore”, sotto il Loggiato Valerio Gildoni a Palazzo Bufalini di Piazza Matteotti. Cinque le classi coinvolte, circa 120 alunni, preparate dai loro insegnanti Massimo Aquilani, Tiziana Fiorucci, Benedetta Staccini e Anna Marini. In programma canti natalizi. Sarà l’occasione per gli “Amici del Cuore” per ringraziare quanti hanno contribuito con offerte o aiuti di vario genere a raggiungere gli obiettivi previsti in questo anno sociale che si sta avviando alla conclusione. Tra le altre iniziative benefiche ricordiamo le tre donazioni al reparto e agli ambulatori di cardiologia dell’Ospedale tifernate effettuate in questo mese e quella alla Residenza Assistita Muzi Betti. Quest’ultima in collaborazione con l’Associazione Aiutiamoli a Vivere che tanto si è adoperata in favore dei bambini di Chernobyl. Anche in questa manifestazione Interverranno le ragazze del Baby Circus Manuel events che al termine dell’esibizione canora libereranno dei palloncini rossi a forma di cuore che volteggiando nell’aria porteranno con loro gli auguri dell’Associazione e della città intera.

Al termine della manifestazione protagonisti ed intervenuti sono invitati a scambiarsi gli auguri davanti alla sede dell’Associazione Cardiopatici Alta Valle del Tevere. Panettone, pandoro e bevande sono state offerti da “Gala Supermercato”.

