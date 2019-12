L’Associazione Archivio Nuvolo presenterà in una conferenza stampa sabato 21 dicembre alle ore 11presso il salone d’onore della Pinacoteca comunale di Città di Castello, il progetto didattico per le scuole elementaridell’alto Tevere “Nuvolo for Kids”.Il progetto, composto da una mostra del Maestro Nuvolo a portata di bambino e da un laboratorio didattico peri bambini delle classi I-II-III, durerà dal 10 Gennaio al 3 Aprile 2020.

