Prevenire i bocconi educando i cani, l’associazione Asd dog in progress di San Giustino ha istituito un corso specifico

Troppe volte dai mezzi di informazione abbiamo dovuto apprendere la triste notizia dei bocconi avvelenati gettati in parchi pubblici, boschi, giardini e in ogni dove nel nostro territorio dell’Altotevere. Cani innocenti costretti ad atroci sofferenze per mano di persone senza scrupoli. Trovare i colpevoli diventa molto difficile ma tuttavia resta una priorità proteggere le vittime da parte delle associazioni di tutela del benessere animale. Molte di queste ASD si stanno organizzando per combattere questo increscioso danno sul frontte della formazione perché con la cultura cinofila si può arginare questa barbaria. L’istruttrice ENCI Francesca Poccioni, ASD DOG IN PROGRESS di San Giustino (pg) ) presso il centro il Paradiso di Fido ci parla dell’idea di organizzare stage sul rifiuto dell’esca sia dolosa che accidentale per far fronte a questo problema lavorando sul cane e insegnandogli a non mangiare nulla da terra CREANDO PROPRIO UNO SPAZO FORMATIVO ad esso dedicato con personale esperto e qualificato sullo specifico tema del rifiuto dell’esca.

