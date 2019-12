Pallavolo seri B/M: Job Italia Città di Castello, altra sconfitta, nonostante una buona prestazione

Gioca una bella partita la Job Italia al cospetto di un Pontedera più esperto e costruito per i piani nobili, ma ancora una volta non basta perché nei finali di set la squadra si perde e non riesce a concretizzare a causa di tanti, troppi errori gratuiti. I parziali alti comunque sono segno che Franceschini e compagni hanno lottato anche nelle condizioni difficili in cui sono come squadra, senza il punto di riferimento in attacco di Fuganti Pedoni e con alcuni giocatori, tra tutti Cipriani, debilitati da malanni di stagione.

Partenza difficile sulla battuta in salto di Grassini (3-1) poi reazione grazie a un buon turno al servizio di Giglio e al muro (3-5). Il sestetto di Bartolini vola sul 5-9 (time out Pontedera) ma è rimontato con un secco 4-0 (9-9) sempre con ricezione ballerina. Pontedera piazza un parziale di 11-3 fino al 16-12. La Job Italia si riporta sotto (17-16 time out Pontedera) ed aggancia la parità a 18 poi si porta anche sul 18-20. Il rush finale (7-2) premia i toscani un set in cui le due squadre sono state spesso sulle montagne russe.

La fine amara del primo set mette subito le ali ai toscani (4-0) e poi 8-5. Bartolini avvicenda Cioffi con Cesari e la squadra ha uno scatto di orgoglio e piazza uno 0-5 che atterra i toscani (8-10). Sansonetti chiede time out sul 10-16 ma la Job Italia va sul velluto (11-22 con la battuta flottante di Marino e i muri su Hendriks). Pontedera recupera con la battuta mancina di Hendriks fino al 20-24, poi la palla in rete dello stesso giocatore pareggia i conti.

Terzo set con uun punto a punto che praticamente si protrae fino al 15-15 salvo un 14-11 per Pontedera subito pareggiato dai biancorossi. Hendriks spinge un nuovo allungo (19-17, time out Bartolini), la ricezione tradisce e Città di Castello va sotto 2-1 (25-20).

Sulla spinta del positivo finale di terzo set i padroni di casa scattano avanti fino al 10-7 in avvio di quarto, poi Franceschini e compagni riescono a ribaltare ancora e portarsi sul 16-19 ma Pontedera rovescia la frazione con un parziale di 6-0 (22-19) che condanna la truppa tifernate a tornare a casa con l’amaro in bocca per non essere riuscita a portare la gara al quinto set ed ottenere qualche punto per la classifica.