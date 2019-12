Come ogni anno, mercoledì 18 dicembre p.v., dalle ore 17:30 in poi, un nostro gruppo di Volontari – in base a specifici accordi con l’ospedale – si recherà ad accompagnare il “Babbo Natale” della Misericordia di Arezzo in visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del nostro ospedale cittadino.

