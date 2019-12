Anghiari di Natale – le iniziative di sabato 14 dicembre

Al via il secondo fine settimana di iniziative di Anghiari di Natale con un sabato tutto da vivere. Si comincerà nel primo pomeriggio l’apertura dei mercatini (Enogastronomico in Piazza Baldaccio e di Oggettistica in Via di Ronda) e la presenza nelle vie del borgo antico de “Il Pifferaio Magico” per poi arrivare alle 18:00, ai due eventi più attesi ed emozionanti. L’appuntamento con il video mapping dedicato a Leonardo Da Vinci nel cinquecentenario dalla sua morte e la proiezione sulle mura antiche, sul campanile, in Piazza Mameli e in Piazza Baldaccio di spettacolari immagini del Genio di Vinci e della Battaglia di Anghiari. Saranno poi accese 1200 candele che illumineranno il centro storico trasformandolo in un vero e proprio “Paese Presepe”, nell’iniziativa che è conosciuta come “Anghiari si accende”. Le luci artificiali verranno spente in due distinti momenti (15 minuti ciascuno) per lasciare posto a suggestive luminarie che regaleranno a tutti i presenti un’atmosfera unica. In questa occasione si terrà anche la visita guidata “Neque Lux Sine Umbra”, alla scoperta di Anghiari e della sua storia con i racconti di Eugenio Papini Sarà uno spettacolo di immagini, colori e luci in uno dei borghi più belli d’Italia. A completare il programma le cene suggestive nei vari ristoranti del centro storico aderenti a Vetrina Toscana, gli addobbi (albero di Natale, Casa di Babbo Natale, luci e altro ancora), situati nelle vie e nelle piazze del paese. Il programma si ripeterà anche domani, giornata in cui si svolgerà anche il contest fotografico che è stato promosso da Igers Arezzo per gli utenti di Instagram.

