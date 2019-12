“Plinio il Giovane”: al lavoro per l’edizione 2020 della notte del liceo”

Nonostante l’approssimarsi dalla pausa natalizia, comincia un periodo di grande attività per il Liceo Statale “Plinio il Giovane” in tutte le sue componenti. Da metà dicembre a metà gennaio alunni e professori saranno impegnati in molteplici iniziative culturali, come è nella vocazione del liceo tifernate. Il primo appuntamento è per giovedì prossimo 19 dicembre quando le classi quinte assisteranno alla presentazione del libro scritto da Davide Rondoni in occasione dei 200 anni dalla redazione da parte di Giacomo Leopardi della poesia “L’infinito” nell’aula magna dell’istituto. Il saggista e poeta romagnolo introdurrà i motivi e il contenuto nonché l’attualità del testo leopardiano e dialogherà con gli studenti del Plinio.

Davide Rondoni (Forlì 1964) è poeta, scrittore, saggista, sceneggiatore. E’ tradotto in vari Paesi. Ha fondato a Bologna il Centro di poesia contemporanea e la rivista “clanDestino”. E’ autore di teatro e ha curato traduzioni di Baudelaire, Rimbaud, Peguy.

Ha pubblicato diversi volumi di poesia con i quali ha vinto alcuni tra i maggiori premi letterari. Tra le ultime sue pubblicazioni, da ricordare La natura del bastardo (2016) edito da Mondadori; L’allodola e il fuoco. Le cinquanta poesie che accendono la vita (2017), per la casa editrice La nave di Teseo; Salvare la poesia della vita (2018), Edizioni Messaggero Padova; E come il vento (2019), per Fazi Editore.

Il momento più importante sarà la NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO prevista per venerdì 17 gennaio dalle 18 alle 24. Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT), ha catturato, sin dal suo primo apparire, l’attenzione dei media e ottenuto l’approvazione ministeriale: quest’anno saranno ben 433 i licei che parteciperanno all’evento, tra i quali il Liceo Plinio il Giovane, unico della vallata ad essere iscritto ufficialmente ad una manifestazione che si preannuncia di alto livello culturale e che sarà aperta da una conferenza del Prof. Donato Lo Scalzo della Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia assieme al direttore de “Il Giorno”, Sandro Neri, tifernate ed ex studente del Liceo Plinio sul tema “Democrazia ieri e oggi”. E poi tanta creatività e performances teatrali, coreutiche, letture di autori e mostre d’arte alle quali parteciperà anche il viceministro dell’istruzione, On. Anna Ascani, da sempre vicina alla scuola in cui ha studiato.

Successivamente, il 22 gennaio, all’auditorium Sant’Antonio le classi del biennio si confronteranno con Fabio Geda e il suo libro “Anime scalze” per il progetto “Incontro con l’autore” mentre nel pomeriggio nell’aula magna del Plinio il prof. Enrico Carloni terrà un incontro sul tema della corruzione nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.

