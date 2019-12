Pallavolo serie B1/F: Co.me.t Città di Castello, far bene nel derby con Perugia per invertire la rotta

Che l’aria del derby possa rigenerare la Co.Me.T. Città di Castello? In casa biancorossa se lo augurano vivamente, anche se la sfida della non giornata di B1 contro la Lucky Wind Trevi (ore 21 di sabato 14 dicembre al Pala Andrea Ioan) sarà senza dubbio dura. Tanto più che la formazione ospite proviene da un 2-3 casalingo subito in un’altra sfida tutta umbra, quella con la 3M Perugia, ma soprattutto l’organico affidato ancora una volta al duo Sperandio-Bosi è rimasto per larga parte invariato e quindi può fare affidamento su un blocco oramai consolidato. Due soltanto le partenze: quella della schiacciatrice Manuela Roani, rimpiazzata da Alessia Castellucci e quella della centrale Martina Tiberi, con l’arrivo della grande ex, Valentina Mearini. Per il resto, sono state confermate Alessandra Capezzali nel ruolo di opposto, Aurora Di Arcangelo e Francesca Monaci in regia, Corinna Cruciani al centro, Elena Cappelli a lato e Sara Ciancio libero. Tutte atlete ben note anche nella loro consistenza, animate per giunta dal dente avvelenato e di questo la formazione è Francesco Brighigna e Claudio Nardi è ben consapevole. C’è da mettere alle spalle una striscia di tre sconfitte, con l’ultima in quel di Capannori che ha messo a nudo anche qualche punto debole del collettivo, da sanare prima possibile e indipendentemente dalle operazioni di mercato che la dirigenza avrà intenzione di fare dopo le partenze di Silvia Tosti e Cristina Cruciani. In attesa di novità, la Co.Me.T. deve sparare tutte le cartucce a sua disposizione, non ultime quelle del carattere e dell’orgoglio, ma a patto di eliminare quelle lunghe pause che sabato scorso l’hanno messa ko in breve tempo; più attenzione, quindi, in ricezione e in difesa, ma anche la consapevolezza di non farsi contagiare dal singolo errore, che ci può benissimo stare. Su questo versante, anche il pubblico di fede tifernate dovrà recitare la sua parte nelle due sfide casalinghe (sabato prossimo arriverà il Quarrata) che sanno già tanto di decisivo, perché la classifica vede il nome di Città di Castello segnato con il rosso, che è il colore meno gradito. Alle singole atlete è pertanto richiesta una prestazione sopra le righe, sullo stile di quella sciorinata un mese fa contro il Castelbellino. Segnali incoraggianti sono arrivati dall’allenamento condiviso di Perugia contro la 3M: al di là dei 2 set vinti contro 1, la maggiore tranquillità dimostrata deve essere ora trasferita in partita. Lo schieramento di partenza appare scontato: Giorgia Vingaretti palleggiatrice, Caterina Errichiello opposto, Francesca Borelli e Camilla Sergiampietri al centro, Margherita Lachi e Francesca Mancini alla banda e Giada Cesari libero. Una coppia mista tutta umbra è stata designata per la direzione del match, con primo arbitro Fabrizio Giulietti di Perugia e secondo arbitro Dalila Villano di Terni.

