Momenti di festa e mercatini natalizi a Umbertide in questo fine settimana

Sarà un week end caratterizzato da mercatini natalizi e da momenti di festa quello che attende Umbertide sabato 14 e domenica 15 dicembre.

Si comincia sabato con il “Mercatino dei bimbi” in via Garibaldi dalle ore 10 alle 13, organizzato dall’associazione Sweet Party con il contributo di Confcommercio, durante il quale ogni piccolo partecipante potrà vendere i propri giochi per far posto a quelli nuovi. In contemporanea si svolgerà l’edizione natalizia de “Il Mercallegro”, a cura dei commercianti della zona.

Per domenica i commercianti di via Roma e del centro storico organizzano l’evento “Natale insieme a noi” che si svolgerà dalle 16 alle 19. Ad aprire i festeggiamenti sarà la sfilata dei Babbi Natale in Vespa per via Roma e piazza Matteotti, per poi proseguire con la carrozza di Babbo Natale a disposizione dei bambini. Il pomeriggio sarà allietato dalla Banda Città di Umbertide diretta dal maestro Galliano Cerrini e vedrà la partecipazione degli alunni del I Circolo di Umbertide. Durante la giornata verranno distribuite caramelle a tutti i piccoli.

Dalle 10 alle 18 del 15 dicembre in piazza Berlinguer si svolgerà il “Mercatino delle strenne” organizzato dal circolo “G. Billi” di Fontanelle.

Le iniziative sono patrocinate dal Comune di Umbertide e incluse nel programma di “Natale a Umbertide”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...