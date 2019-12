A Umbertide messi a dimora 10 nuovi alberi, presto ne saranno piantumati altri 11

L’Amministrazione Comunale comunica che in un percorso di ripristino di alcune piante nel territorio di Umbertide, nel mese di novembre sono stati piantati dieci alberi. Nello specifico sono stati piantumati dieci tigli all’interno delle aree verdi delle scuole primarie della città: sette nel parco della scuola primaria “Di Vittorio” e tre nel parco della scuola “Garibaldi”.

Nei prossimi giorni saranno invece 11 le piante che verranno messe a dimora nel parco di un altro istituto scolastico cittadino: si tratta di sei lecci e di cinque tigli che saranno collocati nell’area verde della scuola secondaria di primo grado “Mavarelli-Pascoli”.

Le piantumazioni sono state effettuate e saranno messe in atto prossimamente per supplire all’abbattimento di alcuni alberi per motivi legati alla sicurezza e per evitare incidenti causati dalle radici.

