Tamat, il Natale brilla di più sotto casa nel quartiere di via Birago

Perugia sabato 14 dicembre a partire dalle ore 14:30 tutti in piazza Birago per il via alla prima edizione della Festa di Natale partecipata, per essere più vicini a residenti, cittadini e piccoli commercianti con banchetti, cori, musica dal mondo, albero, decorazioni, luminarie, un gregge di berberine (realizzato da Litograf Editor) e Babbo Natale in piazza! Una festa di Natale autorganizzata per valorizzare il quartiere le relazioni e i legami comunitari a cura del Comitato di quartiere CAP 06124 con la partecipazione della Ong Tamat, la Banca del Tempo, ICPg4, Fuori di Zucca, O.S.A. e Riciclamiche Ma una festa non sarebbe una vera festa senza la musica: a offrire la colonna sonora del pomeriggio interverrà il coro della Scuola dell’Infanzia Italo Calvino alle 15:30 e Alma Andina con musica tradizionale dalle Ande Peruviane alle 16:30. Non mancheranno una merenda offerta dal CAP 06124 e la degustazione della Colada Morada a cura di Tamat e le donne della communità ecuadoriana. A sostegno di Tamat , che ha la sua sede proprio nel quartiere popolare di Via Birago, verrà inoltre organizzata una pesca sotto l’albero e un aperitivo di solidarietà presso SUD Osteria Popolare alle ore 18.

Mi piace: Mi piace Caricamento...