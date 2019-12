Pallavolo serie B/M: Erm group San Giustino al lavoro per il derby con Perugia

A distanza di qualche giorno dall’emozionante vittoria di Ermgroup San Giustino (PG) contro Arno Volley 1967 (PI), arrestando la sua corsa vincendo al tie break per 3-2, i boys biancoazzurri si preparano all’incontro casaligno di domenica 15 dicembre. Come sempre gli altotiberini hanno meditato e lavorato per correggere le defaillances che emergono soprattutto in trasferta dove è più alta la tensione, facendo tesoro di tutti gli errori per affrontare al meglio Promovideo Strike Team Monteluce (PG), per il terzo derby da inizio campionato. Le aspettative sono molte ed è importante vincere per accorciare le distanze dalla capolista

