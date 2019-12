Il musicista Fabio Battistelli ricevuto in comune dal Sindaco prima della partenza per la Cina dove concludera’ la stagione dei suoi spettacoli

Il musicista tifernate Fabio Battistelli, è stato ricevuto questa mattina presso la residenza municipale dal sindaco, Luciano Bacchetta, poco prima della sua partenza nel pomeriggio per la Cina dove concluderà la stagione dei suoi spettacoli con una serie di concerti partendo da Hong Kong. Battistelli con il suo clarinetto, ha registrato, un 2019, ricco di soddisfazioni professionali con gli spettacoli che l’hanno portato in tournèe con Elio delle Storie Tese, Michele Placido, Andrea Vettoretti e Riviera Lazeri e Greg del duo Lillo e Greg. Con L’Ensamble Bruno Maderna, diretto da Gabriele Bonocis, Battistelli ha partecipato al prestigioso festival di Nuova Consonanza di Roma. In Cina eseguirà in prima mondiale il concerto per i 500 anni di Leonardo. Lo spettacolo, “Animali Fantastici”, di Fabrizio De Rossi Re, edizioni Rai con 2019, vede la presenza di Davide Riondino, l’Ensemble Ubertini composta dai solisti della Filarmonica di Hong Kong diretta da Lorenzo Antonio Iosco. La prima dello spettacolo è patrocinata dal Consolato Italiano unitamente all’Istituto di Cultura Italiano di Hong Kong. Nel corso del cordiale incontro il sindaco Bacchetta nel formulare “gli auguri per ulteriori affermazioni professionali in questa prestigiosa tournèe in Oriente” ha sottolineato il ruolo del noto musicista di vero e proprio ambasciatore della musica e della cultura tifernate nel mondo nei piu’ prestigiosi palcoscenici e teatri”.

