Degrado in viale Parini: “presto ripristino di RFI”

Francesca Mencagli, consigliere del PD, insieme con il collega Luciano Domenichini, ha portato all’attenzione della Giunta nel consiglio comunale di lunedì 9 dicembre 2019, il fatto che “nel viale principale di Trestina si concentrano le maggiori attività e le difficoltà logistiche sono molte per l’occupazione di traversine del parcheggio di viale Parini, struttura che è in degrado anche igienico. Il suolo è di proprietà della Regione anche se il parcheggio è stato realizzato con risorse comunali. A che punto sono i lavori?”. Monica Bartolini, assessore al Patrimonio, ha risposto che “il Comune ha già chiesto chiarimenti a Umbria tpl sul cantiere della tratta ferroviaria, che ha inoltrato a RFI. Non avendo avuto riscontro, abbiamo reiterato la richiesta di chiarimento. Da contatti telefonici è emerso che in settimana inizieranno i lavori di smobilitazione del materiale e verrà ripristinato il fondo del piazzale”. Domenichini nella replica si è detto “soddisfatto ma non si capisce perché tanti ritardi che hanno creato una discarica di fatto”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...