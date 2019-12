“PD, Movimento 5 Stelle e gran parte della maggioranza bocciano l’emendamento della Lega che estendeva la Cittadinanza Onoraria ad Egea Haffner(esule istriana) e che condannava il massacro delle Foibe”

Siamo sorpresi di come alcuni gruppi consiliari del Comune di Sansepolcro si siano mossi nei confronti di una proposta di buon senso che è stata presentata dalla Lega per integrare la mozione su Liliana Segre.

Come è ormai ben noto, in molti Consigli Comunali in tutta Italia è stata presentata dal PD una mozione che impegna la Giunta a conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Riteniamo che questa iniziativa è stata ideata dal PDesclusivamente per motivi politici, a seguito della ormai ben nota votazione su Liliana Segre in Commissione Parlamentare, per fare opposizione alla parte politica avversa alla loro.

Nonostante tutto, in spirito collaborativo, la Lega ha presentato un emendamento alla mozione (già integrata dalla maggioranza con il conferimento della cittadinanza onoraria non solo a Liliana Segre, ma anche a Piero Terracina e a Sami Modiano), in cui si chiedeva che fosse conferita la Cittadinanza anche ad Egea Haffner, esule istriana.Si chiedeva anche di onorare tutte le vittime e i reduci della Shoah e delle Foibe.

Per quel che ci riguarda, non abbiamo avuto nessun problema, in Consiglio, a condannare tutti i regimi totalitari, di destra e di sinistra, dalla Shoah alle Foibe, e avremmo votato con determinazione un atto condiviso contro ogni forma di privazione della Libertà e della condizione di essere umano.

Evidentemente così non è stato per tutti i gruppi consiliari, che invece hanno portato motivazioni fuorvianti pur di non votare un emendamento di questo tipo. Se non ci stupiamo molto del Partito Democratico, ci stupiamo un po’ di più del Movimento 5 Stelle e dei gruppi consiliari Democratici per Cambiare e Insieme Possiamo, che fra le motivazioni portate, hanno dichiarato una “non attinenza” fra la mozione Segre e l’emendamento su Egea Haffner e sulle vittime delle Foibe, così come il fatto che non si potevano “unire le due cose”.

Per noi, invece, le due cose sono estremamente legate: non esistono morti di serie A e di serie B.

Il nostro voto di astensione, che non è un voto contrario, è motivato da un profondo rispetto verso le illustri personalità che erano citate nella mozione. Non abbiamo contribuito, però, con il nostro voto, ad alimentare una campagna di strumentalizzazione del PD in un tema così delicato.

Sarebbe stato meglio, forse, condannare tutti assieme ogni tipo di regime, ricordare e onorare tutte le vittime, senza dover poi uscire nei giornali per inutili strumentalizzazioni.



Alessandro Rivi (Lega)

Tonino Giunti (Forza Italia)

