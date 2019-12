Mantenere attivi lo sportello Afor e gli altri servizi, compresi quelli sportivi. Lo chiede in una nota il Gruppo Consiliare PD Umbertide

<< Tra le ultime interrogazioni presentate all’Amministrazione comunale si chiede di lavorare efficacemente per evitare ulteriori chiusure di quelli che sono i servizi principali del nostro territorio, compresi quelli che vanno a sostegno delle nostre attività imprenditoriali locali.>> spiegano dal gruppo Consiliare PD. << Infatti abbiamo chiesto delucidazioni, e quindi garanzie, a partire dal mantenimento dello sportello locale di quella che è la oramai ex Comunità Montana, oggi ricompresa nel processo di riorganizzazione regionale che l’ha vista assorbita dall’Agenzia Forestale Regionale (AFOR). Insieme a tutto il comprensorio altotiberino, l’ufficio sito in via del Vignola 4 rappresenta ancora un punto di riferimento per le centinaia di aziende agricole e ditte forestali dislocate nei comuni di Umbertide, Montone, Pietralunga e Lisciano Niccone. Ciò significa il normale svolgimento delle funzioni in materia di boschi, di attività come quella agricola e le altre ad essa connesse. Quindi, per specificare, supporto per la ceduazione annuale degli alberi, l’impianto in nuovi siti e l’attività istruttoria relativa alla documentazione per danni delle sempre più frequenti calamità naturali che affliggono l’agricoltura. Questi soltanto alcuni esempi per sottolineare il ruolo che viene svolto localmente dallo sportello in sintonia e collaborazione con la struttura AFOR nell’Alto Tevere. A fronte di quanto detto, si è chiesto al Comune di impegnarsi per dare continuità a tale servizio passando se necessario anche per un confronto con la rinnovata Giunta regionale, scongiurando ogni ipotesi di chiusura o di delocalizzazione dello sportello frequentato settimanalmente da molti agricoltori e operatori del settore forestale. E’ un tema questo dei servizi che già abbiamo discusso nell’ultimo Consiglio, sollevando le molte perplessità circa la chiusura dell’ufficio di Umbra Acque e dello sportello CUP in Largo Cimabue. Non a caso abbiamo insistito per un approccio più organizzativo nella gestione di questi e degli altri servizi erogati nel Comune di Umbertide proprio per evitare anomalie o carenze come quelle che diversi Umbertidesi ci hanno riferito in merito alle improvvise chiusure di alcune strutture sportive e quindi la difficoltà a trovare soluzioni alternative in tempi brevi. Ci fa piacere infatti che siano partiti quei lavori alla palestra delle scuole medie Mavarelli-Pascoli che come gruppo consiliare avevamo comunicato lo scorso gennaio su base della richiesta dell’allora Commissario Prefettizio; 200 mila euro che andranno a riqualificare un’importante edificio frequentato dalle associazioni del territorio, che come tutte le altre strutture del Comune ad indirizzo sportivo dovranno essere fruibili da parte di tutti coloro che vorranno esercitare i diversi sport.>>

