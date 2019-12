Intitolare una via o una piazza a Oriana Fallaci”: mozione del consigliere Marco Castellari (Lega nord)

Il capogruppo della Lega Nord Marco Castellari ha presentato una mozione per chiedere al consiglio comunale di impegnare il sindaco Luciano Bacchetta e la giunta a “portare in discussione l’ipotesi di intitolare una via o una piazza in nome della scrittrice e giornalista Oriana Fallaci”. Per l’esponente della minoranza sarebbe il modo di sottolineare l’“impegno e il tempo che ha dedicato a difendere la storia del nostro paese, rappresentando una figura importante che ancora oggi fa parlare e che merita di essere ricordata”. Nel far riferimento alla normativa in vigore e al fatto che città come Grosseto, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Firenze e Colleferro abbiano già provveduto a intitolarle una via, Castellari ricorda come Fallaci sia stata “una scrittrice di gran valore, riconosciuta soprattutto fuori dai confini nazionali” e sia stata “protagonista di buona parte della storia italiana e non solo durante tutto il XIX secolo”. “Partecipò alla lotta partigiana e lavorò come giornalista, spaziando dalla cronaca alle celebri interviste coi grandi della terra fino ai reportage dei campi di guerra, e negli ultimi anni ha combattuto per la difesa della nostra cultura occidentale, tanto da farle ricevere forti critiche e persino minacce”, rimarca il capogruppo della Lega Nord.

