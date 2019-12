“Fascino Mediterraneo” una Finalissima indimenticabile a Città di Castello.

Grande successo a Città di Castello (Pg) alla Finalissima del Concorso Nazionale e Internazionale “Fascino Mediterraneo” ideato e diretto dalla Patron Carla Terranova. Qualche giorno fa le concorrenti hanno animato le vie della Città portando una ventata di allegria mentre si dirigevano verso il bellissimo Palazzo Comunale, il Palazzo dei Priori. In questa importante sede tutte le donne, la Patron e lo Staff sono state festeggiate con un ricco buffet offerto dalla Pasticceria Benedetti e un brindisi con alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale. Il giorno seguente, l’ampio salone dell’Hotel Ristorante “Il Boschetto” a Città di Castello (Pg) si è trasformato in una sfavillante sede per Concorsi da far invidia anche alla storica Miss Italia. Tutti i convenuti hanno potuto ammirare una fantastica esposizione di luccicanti corone, di tantissime fasce divise per categoria, di doni per i vincitori per non parlare dei tantissimi tavoli sapientemente imbanditi per una cena che si è rivelata luculliana. Tutti sono rimasti affascinati dalla lunghissima passerella rossa che trionfava al centro della sala e resa ancor più festosa grazie ai fuochi d’artificio per interni curati dalla Pirotecnica di Maurizio Franzé. All’apertura della Serata i numerosissimi concorrenti, elegantemente vestiti in abito rosso, hanno sfilato intonando l’Inno d’Italia e i commensali e gli ospiti Vip intervenuti – a rappresentare il mondo della cultura, del cinema, della moda e dello spettacolo in genere – si sono alzati in piedi, manifestando una certa commozione di fronte a questo emozionante momento corale, in cui tutti hanno cantato l’inno di Mameli. La splendida conduttrice Paola Zanoni, dopo i ringraziamenti di rito nei confronti dello staff organizzativo, degli sponsor e del Comune di Città di Castello che ha dato il patrocinio, ha invitato sul palco la Patron Carla Terranova che ha ricordato a tutti che “Il mio concorso è nato per le donne che per diversi motivi hanno perso la gioia di sentirsi apprezzate come tali; ho aperto questo concorso anche ai Mister perché Fascino Mediterraneo può far sognare o continuare a far sognare”. La Patron ha poi invitato sul palco la Principessa Conny Caracciolo, alla quale è stata consegnata una targa firmata dalla Patron e dal Sindaco, come ringraziamento per aver accolto l’invito a partecipare nella veste di Madrina alla Finalissima a Città di Castello. Tanti applausi per le entrate con i due abiti da sera in lungo e in corto delle Miss, Lady, Over, Overissime, Curvy e in abito elegante dei Mister e sulle note delle splendide musiche a cura del noto cantante e Dj Raffaele Greco. Tutti i concorrenti hanno sfilato sotto lo sguardo attento della giuria presieduta da Marco Pruscini e Luigi Bartolini e formata da: la Principessa Conny Caracciolo, il Patron di Top Girl Europa Dott. Massimo Granelli, la sceneggiatrice e pluripremiata regista Dott.ssa Rita Giancola, l’imprenditore umbro Alessandro Capaccioni, la nota regista cinematografica Annarita Campo e la gladiatrice e attrice Monica Paolucci, i personaggi televisivi Paola Pinto, Titti Urbano, due bellissime donne rese famose per aver partecipato a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Tutti i concorrenti sono stati applauditi e apprezzati per la bellezza, l’eleganza e il portamento da un parterre ricco di ospiti importanti come Valerio Mancini Vice Presidente Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Alessandro Castellani scrittore e poeta che con la sua arte sa toccare il cuore delle persone, la stilista delle dive Rosa Fino direttamente da Montecarlo, da “Uomini e Donne” Riccardo Borroni e Stefano Torrese, Franco di Maio (quest’ultimo sta lavorando come attore cinematografico), il noto cantautore Toni Malco e una grande professionista nell’ambito della medicina la Dott.ssa Ilaria Vinerbi. Dell’efficientissimo team organizzativo hanno fatto parte Cesira Valeri, Dott. Walter Valentini, Romina Diana, Dott. Massimo Granelli, la coreografa Emanuela Gaggioli e l’addetto stampa Francesco Caruso Litrico. Tutte le riprese video e le foto sono state effettuate da Andrea Masciocchi, Paolo Franceschini e Paolo Casaro. La finalissima di Fascino Mediterraneo ha avuto un programma ricchissimo di sorprese e partecipazioni televisive, tra queste Marcello Favola detto Marcy, produttore e ideatore del programma NEW GENERATION TV-Roma che va in onda su LA 4 ITALIA-GOLDTV, un format che si è ispirato alla storica “Non è la Rai” di Boncompagni. In chiusura tanti applausi alla Patron Carla Terranova e alle vincitrici e vincitori Nazionali per le diverse categorie, che hanno festeggiato il traguardo raggiunto condividendo il loro entusiasmo con la giuria e con tutte le centinaia di persone intervenute.

