Ultimi giorni per compilare il censimento: multe per chi non lo fa entro il 20 dicembre 2019

Attenzione al censimento: multe per chi non lo compila entra il 20 dicembre 2019. A pochi giorni dal termine, a Città di Castello ancora 119 famiglie non hanno compilato il censimento. Il campione è di 598 unità e manca all’appello un quinto del totale, nonostante quattro rilevatori siano al lavoro casa per casa da mesi, sia prevista anche la compilazione on line o presso gli uffici di via XI Settembre con l’ausilio degli operatori. Fino a venerdì 13 dicembre tutte le opzioni sono ancora aperte ma dal 14, la procedura on line sarà chiusa e dal 20 cominceranno a scattare le sanzioni perché partecipare al censimento è un obbligo di legge. Per questo motivo è importante cogliere le varie possibilità e mettersi in regola, dedicando a questo adempimento appena pochi minuti. I rilevatori continueranno a cercare di contattare le famiglie prescelte al domicilio e il Centro comunale di rilevazione è a disposizione per chi avesse perduto le credenziali per accedere al censimento on line o avesse difficoltà nella compilazione al numero 075/8529 362 – 445 o direttamente presso gli uffici dei Servizi Demografici, in Via XI Settembre numero 41 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio il lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

