Solidarieta’ e strenne sotto l’albero del volontariato

Solidarietà e strenne natalizie sotto l’Albero del Volontariato di Città di Castello, che domenica 2 dicembre, è tornato nella cornice rinnovata del Loggiato Gildoni, su iniziativa del comune e del CESVOL; tramite l’ideatore e organizzatore storico di questo evento Paolo Cocchieri. Oltre 50 associazioni della città e del territorio sono intervenute ed hanno animato questa manifestazione unica nel suo genere e di riferimento per l’intera regione. Già prima del taglio del nastro a cui hanno partecipato il sindaco tifernate Luciano Bacchetta, l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti e l’assessore alle Politiche sociali Luciana Bassini, che hanno ribadito “l’importanza della solidarietà e dell’associazionismo come motore di coesione sociale e di inclusione. In molti casi la presenza di volontari è stimolo positivo e garantisce una migliore qualità dell’azione amministrativa. Per questo l’Albero del Volontariato nella sua originalità riscuote tanto successo e rimane una vetrina per i progetti di aiuto e solidarietà più coinvolgenti”.

